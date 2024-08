9.25 Maltempo, è allerta gialla in 6 Regioni La Protezione civile ha emesso per oggi un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali in sei Regioni. L'allerta riguarda riguarda alcune aree di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lom- bardia, Molise e Puglia. Secondo l'av- viso, sono possibili precipitazioni temporalesche anche di forte intensità, che potrebbero determinare disagi e criticità idrogeologiche e idrauliche.