19.02 Parigi 2024, Paltrinieri argento 1500sl Solo un Bobby Fink da record del mondo (14"30"67) si mette davanti a Gregorio Paltrinieri nei 1500sl. L'argento dell' azzurro è la sua quinta medaglia olim- pica in tre edizioni e arriva con un 14'34"55 in rallentamento nell'ultima vasca, quando l'americano era irrag- giungibile. E, contemporaneamente, Da- niel Wiffen (14'39"63) non poteva fare nulla per insidiare il 2° posto. La gara vive sul ritmo, infernale,impo- sto da Fink. Greg tiene la scia, i due staccano Wiffen.Nel finale Fink non ac- cenna a calare, l'azzurro si accontenta