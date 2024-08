21.00 Siccità,Calabria chiede stato emergenza La Regione Calabria chiede al governo "il riconoscimento dello stato di emer- genza nazionale in relazione alla si- tuazione di grave deficit idrico nel comparto idropotabile in atto nei ter- ritori della città metropolitana di Reggio Calabria, della provincia di Crotone e in alcuni comuni della pro- vincia di Cosenza". L'esecutivo calabrese, riunitosi a Catanzaro, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato una specifica delibera in seguito al decre- to emesso lo scorso 27 luglio.