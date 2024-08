19.38 Fiamme vicino binari Av, ritardi 3 ore E' ancora sospesa la circolazione dei treni sulla linea Alta velocità, sulla Roma-Napoli. Sono due gli incendi di- vampati nelle vicinanze dei binari, mo- tivo dello stop alla circolazione. A quello tra Salone e Anagni, nel Lazio, se ne è aggiunto uno in Campania, fra Gricignano e Caserta. Ritardi fino a 3 ore per i treni Av, dirottati sulla linea convenzionale, e ritardi fino a 30 minuti per i treni in partenza da Firenze per Roma, comunica Rfi in una nota di aggiornamento sulla situazione.