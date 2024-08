11/08/2024 21:20 Annega in lago Maggiore, c'era divieto 21.20 Annega in lago Maggiore, c'era divieto Era vietata la balneazione nel tratto del lago Maggiore, a Verbania, dov'รจ morto un 31enne dopo un malore mentre nuotava. La vittima era un peruviano. La spiaggia era stata transennata ed erano stati posizionati cartelli in italiano e altre 3 lingue straniere. I testimoni riferiscono che, nonostante il divieto, erano decine le persone che avevano deciso di concedersi un bagno nel lago. A ordinare lo stop era stato il sindaco di Verbania dopo analisi dell'Arpa Piemonte che avevano eviden- ziato livelli alti di escherichia coli.