8.27 Caronte se ne va, mini-tregua dall'afa Come previsto,dopo i picchi dei giorni scorsi arriva la mini-tregua dal caldo, mentre l'anticiclone Caronte se ne va. Oggi le città da bollino rosso scendono da 21 a 16: tornano in giallo, tra le altre, Milano, Torino e Genova. Allerta per il maltempo oggi in 4 re- gioni: Emilia-Romagna, Liguria, Sarde- gna e Piemonte. Per la nuova eruzione dell'Etna, di- rottati ieri da Catania a Palermo alme- no 20 voli.