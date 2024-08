20.00 Allerta arancione in Emilia-Romagna Temporali in molte regioni, in partico- lare i settori adriatici. Allerta aran- cione su parte dell'Emilia-Romagna. A emetterla è la Protezione Civile per la giornata di domani, lunedì 19 agosto. Valutata allerta gialla in 14 regioni: Veneto,Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria,Toscana, parte dell'Emilia Roma- gna,gran parte della Sardegna e Sicilia Attese precipitazioni sparse, pioggia o temporale, accompagnate da fulmini, grandine e forte vento.