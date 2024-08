13.50 Salvini: bene Fitto come Commissario Ue "Con Meloni lavoriamo bene, i giornali lo sanno e s'inventano polemiche e li- tigi che non ci sono, né sulla Rai né sul commissario europeo". Così il vice- premier Salvini,dopo l'incontro di ieri in Puglia con la premier. "Fitto ha tutti i numeri per essere un ottimo commissario Ue",ha aggiunto.Sul- la cittadinanza agli stranieri "la leg- ge c'è, non c'è bisogno di cambiarla". Poi "no a provvedimenti svuotacarceri. Servono nuovi edifici e più personale". "Già al lavoro sulla prossima Manovra. Priorità: stipendi, pensioni, tasse".