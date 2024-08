8.20 Torna il caldo, da domani fino a 37° C Torna il caldo sulla Penisola, ma senza i picchi verificatisi da metà luglio e Ferragosto. Da domani si prevedono in- fatti temperature in risalita in tutte le regioni e valori che toccheranno i 37 gradi. Già oggi salgono da una a tre le città da bollino giallo, mentre domani aumen- teranno ancora a otto, tra cui Roma e Palermo. Scendono da dieci a quattro le regioni in allerta gialla per il maltempo. Sono Abruzzo, Marche, Molise e Puglia.