8.35 Molestie, domiciliari a un ex religioso Un 83enne è ai domiciliari per le mole- stie a una bambina di 7 anni, che avrebbero avuto luogo quando lui era pastore di una chiesa evangelica. E' stato sollevato dall'incarico appena la vicenda è stata resa nota. Le molestie sarebbero accadutre quando la bambina e i suoi, originari del Ca- merun, erano ospitati dalla comunità religiosa in Trentino. Una volontaria Caritas ha segnalato ai servizi sociali quanto le hanno detto i genitori della bambina;non avrebbero denunciato diret- tamente per soggezione verso il pastore