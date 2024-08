16.20 Bce:rivedere a breve politica monetaria Il Consiglio direttivo della Bce di settembre "è considerato un buon momen- to per rivalutare il livello di restri- zione della politica monetaria". Così nei verbali della riunione tenutasi a luglio. I Membri del consiglio direttivo hanno sottolineato la determinazione a far tornare "l'inflazione al target di me- dio termine del 2% tempestivamente" di voler "mantenere i tassi sufficiente- mente restrittivi" ai fini del risulta- to. Nell'attuare il Pnrr concentrarsi più sull'efficacia che sulla rapidità.