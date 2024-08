20.40 Zaia,ricorso Sardegna danneggia Veneto "Se la Sardegna farà ricorso contro la legge il Governo non ha bisogno di av- vocati difensori, si difenderà davanti alla Corte Costituzionale, ma il Veneto pensa di essere assolutamente danneg- giato da un ricorso che impedirebbe a noi di avviare un percorso di Autono- mia. Quindi, ci presenteremo in Corte Costituzionale per opporci al ricorso della Sardegna". Lo dice il Presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando l'annuncio della Regione Sardegna di ricorrere contro l'applicazione della legge Calderoli.