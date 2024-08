12.55 Basso rendimento, algoritmo multa rider L'algoritmo di Just Eat sanziona i ri- der per "low performance" (basso rendi- mento) e la Cgil toscana protesta. "E' inaccettabile. I calcoli non tengo- no conto delle condizioni di traffico e sicurezza e le pause non sono tempo perso. Sono necessarie,specialmente con con la calura estiva",dice il sindacato Ai lavoratori e lavoratrici Just Eat sono state recapitate contestazioni sulla base di un algoritmo. "Dopo un periodo di corrette relazioni indu- striali, spiace constatare un regresso nelle condizioni lavorative".