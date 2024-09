11.40 Montagna, due morti sulla Marmolada Due alpinisti di Asolo, nel Trevigiano, sono morti precipitando mentre scalava- no la via Don Chisciotte della Marmola- da, nel Bellunese. La moglie di uno di loro, non vedendoli rientrare in serata, ha dato l'allar- me. Prima sono state trovate le macchine, nei parcheggi di inizio e fine escur- sione. Stamane il Soccorso alpino vene- to ha individuato e recuperato le sal- me.