21.30 Allerta maltempo su Nord, Centro Italia Allerta rossa in Veneto e arancione in 6 regioni per il maltempo, secondo le previsioni della Protezione civile. Allerta gialla nelle restanti regioni. Una perturbazione di origine atlantica interesserà l'Italia dalla serata di oggi: piogge e temporali che, a partire dal Nord-Ovest, si estenderanno domani a tutto il Nord e a buona parte del Centro, fino alla Campania. Previsti rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento.