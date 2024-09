22.00 Meteo, allerta arancione in 8 regioni "La perturbazione di origine atlantica che sta già interessando il nostro Paese, in particolare le regioni del Nord e parte di quelle centrali, dalle prime ore di domani si muoverà verso il Sud, portando precipitazioni a preva- lente carattere temporalesco". Lo rende noto la Protezione civile. Piogge, anche grandine, forti venti. E' allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Moli- se. Allerta gialla in 17 regioni da Nord a Sud.