13.45 Procreazione assistita, Corte su single La Corte costituzionale si esprimerà sulla legge 40 del 2004 riguardante le norme in materia di procreazione medi- calmente assistita. La Consulta dovrà pronunciarsi in particolare sull'arti- colo 5 riguardante l'accesso alle tec- niche Pma da parte di persone single. A sollevare la questione di legittimità costituzionale è stato il Tribunale di Firenze nel procedimento portato avanti da una donna single di 40 anni di Tori- no che aveva chiesto di accedere a un centro di fecondazione assistita in Toscana.