22.12 Meteo, allerta arancione in Lombardia Domani allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in 15 regioni. Una vasta area depressionaria tende a progredire verso sud. Il fronte freddo scivolerà velocemente dalle regioni settentriona- li a quelle centrali, causando fenomeni localmente intensi e una intensifica- zione della ventilazione. Lo riferisce la Protezione civile. Temporali con grandine e forte vento in Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino, Liguria,Toscana, Emilia-Romagna,Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basili- cata, Calabria e Sardegna.