7.51 Maltempo, allerta gialla in 13 regioni Proseguono le condizioni di spiccato maltempo sulla Penisola. Il Dipartimen- to della Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla in 13 regioni, per fenomeni che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrau- liche. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia set- tentrionale, particolarmente sulle aree costiere. Possibili rovesci di forte intensità , attività elettrica, grandi- nate e venti forti.