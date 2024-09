8.42 E.Romagna,esondazioni e 1000 sfollati Il ciclone Boris è arrivato in Italia e sta colpendo l'Emilia-Romagna, dove l' allerta è rossa e continua a piovere. Un migliaio gli sfollati nella regione, tornata sotto l'incubo alluvione per la terza volta in pochi mesi. Esondati il Marzeno,il Lamone,Tramazzo.Completamen- te allagata Modigliana nel Forlivese.I sindaci dei centri più colpiti invitano a salire ai piani alti.Allagamenti an- che nel Ravennate,nel Bolognese,a Faen- za.Chiuse le scuole. Stop ai treni nel- la zona di Ravenna-Forlì-Faenza.Allerta arancione anche nelle Marche.