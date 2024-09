8.45 Emilia-Romagna, nuova allerta arancione Torna il maltempo sulla Penisola ed è nuova allerta arancione in Emilia-Roma- gna per rischio idraulico, a causa di una depressione di origine atlantica che porta un significativo peggioramen- to delle condizioni meteo. Possibili anche rovesci di forte inten- sità, frequente attività elettrica, lo- cali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata l'allerta gialla in Li- guria, Lazio e Umbria, nonché su alcu- ni settori di Lombardia,Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Ba- silicata e Sicilia.