15.24 Maltempo, un uomo disperso nel Piave Un uomo è disperso nel fiume Piave, in Veneto, a causa delle forte precipita- zioni che hanno investito la Penisola, soprattutto al Nord. L'uomo disperso, un 78enne, è tra i so- ci del ponte di barca di Fossalta, nel Veneziano. Mentre sganciava le barche per favorire il deflusso della piena, è scivolato in acqua e non è più riemerso In Trentino sotto osservazione i fiumi Sarca e Chiese. Nel Genovese isolati i circa 30 residenti di una frazione di Masone.