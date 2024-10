16.20 Meloni:nessun aumento tasse o sacrifici "Leggo in queste ore dichiarazioni fan- tasiose, secondo cui il governo vorreb- be aumentare le tasse sui cittadini. E' falso. Questo lo facevano i governi di sinistra,noi le tasse le abbassiamo,co- me sanno bene i lavoratori dipendenti, mamme lavoratrici, le partite Iva". Co- sì la premier Meloni in un video su Fb. "La cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse", sottoli- nea."Dall'opposizione alcuni vorrebbero l'introduzione di patrimoniali,ulterio- ri imposte".Noi per Manovra che rilanci economia senza chiedere nuovi sacrifici