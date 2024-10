15.50 Conti spiati,indagato non agito da solo Dagli atti d'indagine sugli accessi abusivi di un dipendente d'Intesa San Paolo,in Puglia, emerge che il bancario "ha agito in concorso con altri. Da identificare mandante e destnatario delle informazioni".Così nel decreto di perquisizione a carico dell'indagato che ha spiato i conti di oltre 3.500 persone,tra politici,magistrati,perso- naggi della cronaca, dello spettacolo. La banca non avrebbe comunicato tempe- stivamente agli inquirenti i conti spiati. L'indagine è partita dopo la denuncia di un correntista.