22.10 Terremoto di magnitudo 2.6 in Slovenia A 16 km dal confine con l'Italia, in Slovenia è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 2.6. E' stata la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a rilevare la scossa tellurica nella zona di Grahovo ob Baci. Il sisma si è verificato a una profondità di 20 km. Non si segnalano danni. Una nuova scossa di terremoto è stata registrata anche nei Campi Flegrei a una profondità di 2 km e con magnitudo 2.6. Nessun danno a persone o a cose.