8.20 Maltempo,allerta arancione in 4 Regioni Una vasta area perturbata di origine atlantica ha portato piogge e temporali su gran parte d'Italia, portando un ul- teriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. E' allerta arancione in Lombardia,Vene- to, Toscana e alcuni settori dell'E.Ro- magna. L'allerta รจ gialla sui restanti di Lombardia, E.Romagna e Toscana, su alcune aree di Piemonte, Veneto e F.V. Giulia, e su Trentino A.Adige, Umbria, Lazio, Molise e parte di Abruzzo,Campa- nia, Puglia,Calabria e Sicilia.Allerta da arancione a gialla anche in Liguria.