12.00 Maltempo,disagi per frane e allagamenti Il maltempo continua a creare disagi in varie regioni del Paese. Allerta rossa in Emilia Romagna, con scuole chiuse in varie province e par- chi e centri sportivi chiusi a Bologna. In Sicilia, dirottati 4 voli da Catania a Palermo, per maltempo.Frane e smotta- menti nell'Ennese e a Stromboli.Allaga- menti all'ospedale di Caltanissetta per il distacco di un pluviale. In Campania interruzioni sulla tratta circumvesu- viana. Allagamenti diffusi nelle Mar- che a Senigallia, Falconara e Ancona.