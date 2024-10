13.00 Uccise moglie, si toglie vita in cella Si è tolto la vita nel carcere di Bari il 65enne di Gravina in Puglia che a inizio ottobre aveva ucciso la moglie di cinque anni più giovane. Il corpo è stato trovato dalla Penitenziaria do- po l'allarme dei 6 compagni di cella. I fatti per cui era finito in carcere risalgono alla notte del 5 ottobre: lui prima diede fuoco all'auto su cui era la moglie e poi la aggredì. Con sterno e costole fratturate per schiacciamento, la donna morì all'ospe- dale ma fece in tempo ad accusarlo.