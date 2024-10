22.58 Europa League, Twente-Lazio 0-2 Lazio a punteggio pieno dopo tre gior- nate di Europa League. Twente battuto a domicilio 0-2. Gara in discesa all'11': Dia in profon- dità , il portiere Unnerstall lo atterra fuori area, rosso diretto. Un cross di Marusic si stampa sul palo. Vantaggio biancoceleste al 35': Vecino in area la mette per Pedro a rimorchio che insacca Il portiere subentrato Tyton nega il raddoppio a Gigot e Pellegrini.Ripresa. Pellegrini scheggia la traversa. Il Var revoca un rigore ai biancocelesti.Isak- sen entra al 77' e segna all'87'.