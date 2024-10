7.00 Maltempo, è ancora allerta Centro-Nord Ancora maltempo al Centro-Nord. Allerta arancione in Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. Allerta gialla in Lombardia, Piemonte e Umbria. A Bologna scuole chiuse, si chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti e ad azien- de ed enti di fare ricorso allo smart working. Dal sindaco Lepore stop alla partita Bologna-Milan. Preoccupa la situazione in Emilia-Roma- gna, dove le nuove piogge impatteranno su terreni già saturi d'acqua. Si moni- tora la riattivazione di una frana a San Benedetto Val di Sambro (BO).