UN PUNTO NELLE ULTIME TRE GARE Seconda sconfitta consecutiva per i ra- gazzi allenati da Alessandro Nesta, che nell'arco di tre giorni sono stati bat- tuti prima dall'Atalanta e poi dal Mi- lan. Nelle ultime tre gare, dunque, la compagine biancorossa è riuscita a con- quistare appena un punto, quello colto in rimonta in casa contro il Venezia lo scorso 27 ottobre. La formazione brianzola, dunque, resta pienamente invischiata nelle posizioni di bassa classifica e ha bisogno di ri- trovare al più presto il successo. Nel prossimo turno all'U-Power Stadium ar- riverà la Lazio. 260 Altri sport 299 Brevi sport