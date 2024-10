19.00 Napoli, funerali e corteo 15enne ucciso Si è concluso con un corteo funebre che ha attraversato il quartiere Sanità di Napoli il funerale di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso in una sparatoria tra minori. Nessun esponente delle istitu- zioni ha partecipato al rito né erano presenti i gonfaloni. "Giovani deponete le armi, abbandonate la logica del sopruso e della prepoten- za "ha detto durante l'omelia l'arcive- scovo di Napoli Mimmo Battaglia che non ha risparmiato critiche alla politica e a "un mondo adulto che non vede più i suoi figli più giovani e più fragili".