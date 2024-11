20.14 Putin: "Pronto a parlare con Trump" "Oggi nel mondo è rimasto un solo bloc- co tenuto insieme da cosiddetti obbli- ghi, rigidi dogmi ideologici e cliché: la Nato. E' anacronistico". Così il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo al Club Valdai. Putin dice di considerare "degna di attenzione" l'iniziativa di Donald Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e si dichiara "pronto a ripren- dere i contatti" con Trump e con gli altri leader occidentali.