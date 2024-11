11.47 Manovra, incontro governo-sindacati Incontro a Palazzo Chigi fra governo e sindacati sulla manovra economica. Pre- senti oltre alla premier Meloni, il mi- nistro dell'Economia Giorgetti e i mi- nistri Tajani,Urso,Valditara,Schillaci, Calderone, Zangrillo."E' una Manovra in continuità con le due precedenti.Risor- se concentrate su priorità, tenendo i conti in ordine", ha detto Meloni. Per i sindacati ci sono i leader Cgil, Cisl,Uil,Landini,Sbarra, Bombardieri, e i rappresentanti delle sigle autonome. Confronto in salita: Cgil e Uil hanno già indetto sciopero per il 29 novembre