22.20 Meloni:Italia in prima fila contro fame Giorgia Meloni dal G20 di Rio annuncia come l'Italia sia "in prima fila" nella lotta a fame e povertà,che va affronta- ta pensando "fuori dagli schemi" e senza imporre modelli "precostituiti". Schiera Roma "convintamente" dalla par- te di Luiz Inacio da Silva e della sua alleanza globale contro fame e povertà. La premier parla di sfida "tra le più ambiziose" che va combattuta senza ri- correre al cibo sintetico che farebbe aumentare il gap tra paesi ricchi e paesi poveri, tra quelli del Nord e del Sud del mondo, che sono interconnessi.