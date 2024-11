9.45 Piccolo Ethan per ora affidato a mamma La Farnesina conferma che Ethan, il bambino di sei mesi che il padre aveva portato negli Usa sottraendolo alla mamma, è stato affidato temporaneamente alla donna. "E' in braccio alla madre". Così da Los Angeles la console d'Italia Un giudice deciderà l'affido definitivo La vicenda era cominciata il 30 agosto, quando la madre denunciò la scomparsa di Ethan. Durante una vacanza in Puglia l'ex compagno, cittadino Usa,non glielo aveva riportato dopo una passeggiata. Era invece partito e tornato in patria, dove è stato rintracciato giorni fa.