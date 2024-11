18.50 Meteo, allerta gialla in 9 regioni Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni me- teorologiche avverse in nove regioni. L'avviso prevede dalla serata di oggi venti da forti a burrasca nei quadranti occidentali su Abruzzo, Molise, Campa- nia, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature in picchiata. Possibili le mareggiate nelle aree costiere. Per domani ci sarĂ l'allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia, Calabria, Molise e Campania.