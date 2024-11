9.24 Due minorenni in moto contro auto,morti Grave incidente stradale sulla Statale 130, alle porte di Iglesias, in Sarde- gna, dove si sono scontrate un'automo- bile e una moto. Due giovani di 17 anni che erano a bordo della moto hanno per- so la vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale medico, che non ha potuto far altro che constatare la mor- te dei due ragazzi. Ferito il conducen- te dell'auto, che รจ stato soccorso in stato confusionale. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora in fa- se di accertamento.