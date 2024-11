19.21 Rabbino ucciso,Emirati:presi i sospetti Gli Emirati arabi uniti hanno conferma- to la morte del rabbino israelo-moldavo Zvi Kogan. E hanno informato che i tre presunti assassini sono stati arrestati Kogan, ucciso negli Emirati, era il rappresentante nel Paese del Golfo di Chabad, movimento millenarista e misti- co, variante dell'ortodossia hassidica, diffuso in tutto il mondo. Era ad Abu Dhabi dopo gli Accordi di Abramo (di- chiarazione congiunta Emirati-Usa e Israele del 13 agosto 2020). Aveva 28 anni. Nato a Gerusalemme da una famiglia ebrea ortodossa moldava.