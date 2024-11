22.40 Calcio, Serie A: Lazio-Bologna 3-0 La Lazio resta nel quartetto che inse- gue il Napoli a una lunghezza. Bologna regolato all'Olimpico 3-0, anche grazie a un'ora in superiorità numerica. Ros- soblù ottavi a quota 18 punti. Castellanos attivo per la Lazio,rispon- de Orsolini per gli ospiti.Pobega pren- de il secondo giallo e lascia il Bolo- gna in dieci al 35'. Un tacco di Zacca- gni crea scompiglio. Ripresa. Castella- nos manda fuori un colpo di testa. Di testa su corner segna Gigot (68'). Rad- doppia Zaccagni con un diagonale (72'). Tris di Dele-Bahiru al 92'.