21.12 "Minacce" a membri del team di Trump Trump nomina il generale Keith Kellogg suo assistente e inviato speciale per Russia e Ucraina e dice: "Insieme ren- deremo il mondo di nuovo sicuro". Diversi membri del futuro team di Trump sono stati vittime di "minacce", ha detto la portavoce del presidente elet- to, Karoline Leavitt, riferendosi in particolare a "minacce di bombe". Anche le "hoax calls" (chiamate finte alla polizia) per provocare raid di agenti contro le vittime. L'Fbi รจ al corrente e ha confermato che molti membri del team di Trump sono stati presi di mira.