13.55 Meloni:Accordo Coesione Puglia, 6,5 mld "Alla Puglia 6,5 mld per 470 progetti strategici". Così la premier Meloni, in Puglia per la firma dell'accordo di Coesione e Sviluppo, con il governatore Emiliano. Nel 2023, "il Sud è stato la locomotiva d'Italia. Non dico che va tutto bene, ma le cose si possono cam- biare", sottolinea Meloni. Presente anche il ministro Fitto, che Meloni ringrazia. "Orgogliosissima del lavoro che ha fatto e di quello che fa- rà da vicepresidente della Commissione Ue". Entro domani si dimetterà da mini- stro.Meloni lo abbraccia e si commuove.