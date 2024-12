21.36 A Padova,primo trapianto cuore battente Primo trapianto di cuore al mondo totalmente a cuore battente da donatore a cuore fermo. E' stato eseguito all' Ospedale-Università di Padova. Il pa- ziente sta bene ed è in dimissione. L'operazione, spiega l'ospedale, è "una rivoluzione che migliorerà i risultati del trapianto cardiaco da donatore a cuore fermo evitando l'arresto control- lato del cuore:nessun danno da ischemia e riperfusione e rapida ripresa della funzione cardiologica". Stessa equipe medica eseguì con successo nel 1985 il primo trapianto di cuore in Italia.