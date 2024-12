9.36 Qualità Vita, Bergamo sale sul podio La 35esima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di be- nessere nei territori italiani, segna la vittoria della provincia di Bergamo, che aveva già scalato diverse posizioni nel 2023. Seconda Trento (era terza l'anno prece- dente) e terza Bolzano, che torna sul podio dal 13°posto. Le ultime posizioni tutte a province del Mezzogiorno. All' ultimo posto Reggio Calabria, maglia nera della classifica.In crisi le gran- di città:l'unica nella top 10 è Bologna