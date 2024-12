17.15 Studente pestato, 7 anni all'aggressore Sette anni di carcere con il rito ab- breviato per uno degli aggressori dello studente che รจ stato picchiato e rapi- nato alle 8 di mattina dopo essere sce- so dal treno alla stazione di Milano. Il Gup ha inflitto una pena ben supe- riore ai 4 anni e 4 mesi chiesti dalla Pm, al netto dello sconto previsto dal rito. Il giudice ha mandato a processo gli altri due coimputati dopo aver ri- gettato la loro richiesta di abbreviato Lo studente pestato era arrivato dalla Puglia per sostenere un test di ingres- so a un corso di laurea a Milano.