20.14 Maltempo da domani in tutto il Paese Una fase di maltempo interesserà da do- mani tutta l'Italia. Dopo le nebbie at- tualmente diffuse al Nord, sulle coste tirreniche e in Liguria, con episodi di pioviggine, a partire da giovedì le piogge si faranno più intense accompa- gnate da venti e mareggiate sulle co- ste tirreniche e in Sardegna con raffi- che oltre i 100 chilometri orari. L'abbassamento delle temperature favo- rirà nevicate diffuse sugli Appennini a mano a mano che la perturbazione si estenderà al Centro e al Sud del Paese. Atteso un miglioramento per il weekend.