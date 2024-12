9.42 Maltempo, allerta gialla in 8 regioni La giornata di oggi sarà caratterizzata da una perturbazione supportata da aria fredda che si sposterà rapidamente ver- so il Centro-Sud Italia, apportando un sensibile peggioramento del tempo che ha indotto la Protezione Civile a dira- mare un'allerta gialla per otto regio- ni: Marche,Abruzzo,Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Piogge e temporali associati a raffiche di vento interesseranno gran parte del- le regioni meridionali con nevicate an- che a quote di alta collina sull'Appen- nino centro-meridionale.