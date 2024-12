7.00 Maltempo, è allerta gialla in 9 regioni Prosegue l'ondata di maltempo che sta investendo la Penisola. Diramata l'al- lerta gialla in 9 regioni. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Um- bria. Possibili precipitazioni, anche nevose, fino a bassa quota e un'intensificazio- ne dei venti. I fenomeni meteo potreb- bero determinare delle criticità idro- geologiche e idrauliche. La vasta per- turbazione di aria fredda che sta inve- stendo il Paese continua a causare con- dizioni di instabilità nel Centro-Sud.