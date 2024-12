21.00 Governo pone la fiducia sulla Manovra Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto a nome del governo la questione di fiducia in Senato sulla Manovra senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera. Le dichiarazioni di voto si terranno sabato a partire dalle 11. Atteso in seguito il voto finale. Il ministro dell'Economia, Giorgetti, rivendica il "valore della prudenza" sulla Legge di Bilancio. Ma sulla fami- glia, dice, "avrei voluto fare di piĆ¹".