15.00 Calcio, Conceiçao nuovo tecnico Milan Sergio Conceiçao ha firmato il contrat- to che lo lega al Milan fino al giugno 2026. Il tecnico portoghese subentra al connazionale Paulo Fonseca, esonerato in mattinata, alla guida dei rossoneri. Fra le fila di Lazio, Parma e Inter (per citare solo l'esperienza italiana) dopo il ritiro, Conceiçao si è imposto all'attenzione come allenatore. Dopo gli esordi nell'Olhanense, ha vissuto esperienze importanti nel Braga e nel Nantes, prima di passare al Porto. Dove è rimasto per 7 anni, dimettendosi a giugno per dissapori col presidente.